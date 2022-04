Juve ko tra le polemiche: l’Inter passa con un rigore di Calhanoglu

L’Inter espugna l’Allianz Stadium: Juve sconfitta tra le polemiche per l’episodio che ha portato al gol decisivo di Calhanoglu su rigore.

Accade tutto nel recupero del primo tempo: fallo di Morata su Dumfries, l’arbitro Irrati assegna un calcio di rigore dopo qualche minuto di revisione VAR. Dal dischetto Calhanoglu si fa ipnotizzare da Szczesny, ma la palla entra in rete su un rimpallo tra Danilo e Rabiot, intervenuti per anticipare il turco sulla ribattuta. Irrati prima assegna fallo in attacco, ma il VAR lo richiama nuovamente: tiro dal dischetto da ripetere. Calhanoglu si ripresenta dagli 11 metri e questa volta non sbaglia: 1-0 Inter all’intervallo.

Nella ripresa bianconeri all’assalto della porta difesa da Handanovic: occasioni per Vlahovic e una, clamorosa, per Zakaria che, subentrato, colpisce il palo dopo un’azione personale. La gara finisce dopo oltre 6′ di recupero: passano i nerazzurri, bianconeri praticamente fuori dalla corsa Scudetto a sette gare dalla fine.