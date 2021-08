Grande entusiasmo tra i tifosi della Juventus per l’arrivo di Manuel Locatelli. La lunga telenovela estiva di mercato si è chiusa ieri pomeriggio con la sospirata fumata bianca. Il “muro” del Sassuolo si è sgretolato di fronte all’insistenza della Juve e alla volontà dello stesso centrocampista della nazionale, sbarcato a Torino per due anni in prestito gratuito, formula che ha scatenato ironie e indignazione sul web.

In mattinata una folta delegazione di supporter ha accolto l’ormai ex Sassuolo al J Medical per le visite mediche di rito, propedeutiche all’ufficializzazione del suo passaggio in bianconero. Autografi, selfie e primi cori per il campione d’Europa. “Lo abbiamo aspettato tanto, ne è valsa la pena”, la certezza di una tifosa in delirio.

Nel pomeriggio è arrivato anche l’atteso annuncio ufficiale da parte del club bianconero. Su Twitter pubblicato un video con la star di Tik Tok Khaby Lame, grandissimo tifoso della Vecchia Signora.