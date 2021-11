Juve, inchiesta plusvalenze: l’ad Arrivabene ascoltato in Procura

Prosegue l’indagine della Procura di Torino sul caso plusvalenze, falso in bilancio ed emissione di fatture per operazioni inesistenti che riguardano la Juventus ed i propri dirigenti, da Agnelli al vice presidente Nedved.

L’AD ARRIVABENE IN PROCURA

Nella giornata di oggi l’amministratore delegato del club bianconero, Maurizio Arrivabene, è arrivato in Procura per sostenere l’interrogatorio. Il manager verrà ascoltato come persona informata sui fatti e non figura fra gli indagati. Questo sabato la stessa operazione ha visto protagonista il direttore sportivo, Federico Cherubini.