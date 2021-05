Juve in Champions: Pirlo può rimanere. Magari senza CR7…

Andrea Pirlo ha guidato la Juventus in un porto sicuro. Non nei lidi che ci si sarebbe aspettati, un po’ più su in classifica e un po’ più lontano in Europa, ma comunque in Champions League. Un obiettivo minimo a inizio stagione, il massimo cui si potesse aspirare dopo le tempeste vissute tra febbraio e aprile. Il quarto posto è arrivato all’ultimissima curva. «Io mi vedo al 100% sulla panchina della Juve, ma non sono io che decido: ora ci godiamo il risultato ottenuto, dopo che abbiamo avuto un po’ di paura, e nei prossimi giorni parlerò con la società», spiega Pirlo a proposito di un futuro ancora in bianconero. Adesso, infatti, ha arricchito ulteriormente il palmarès: aveva già piazzato una Supercoppa Italiana e una Coppa Italia, con il successo di Bologna e la spinta dal “Maradona” di Napoli è arrivata anche la qualificazione in Champions. I ragionamenti dalle parti della Continassa proseguiranno ancora, ma se la sensazione era che le sue azioni fossero in rialzo già dopo il trofeo di Reggio Emilia, adesso la percentuale sulla permanenza si sta alzando sensibilmente. Quella di Cristiano Ronaldo, invece, sembra in perfetto equilibrio. Finire fuori dalle prime quattro avrebbe sancito un addio scontato, ora si valuta di proseguire insieme. Il portoghese, intanto, ha festeggiato con un pizzico di polemica, con quel dito indice su Instagram a zittire tutti per le critiche ricevute da lui e dalla Juve durante l’anno. Al momento, le indiscrezioni su un’eventuale partenza portano a due ritorni più o meno romantici: da una parte lo Sporting Lisbona, dove è nato e ha cominciato a far vedere le sue immense qualità quando non era nemmeno maggiorenne, e dall’altra il Manchester United, ripercorrendo sei anni di successi in terra inglese e il primo dei cinque Palloni d’Oro conquistati in carriera. A Bologna ha vissuto 90 minuti in panchina, nonostante fossero i più delicati dell’intera stagione. «Lo abbiamo deciso insieme, abbiamo preferito tenerlo fuori per averlo pronto in caso di necessità: era già capitato per Covid o altre scelte» la spiegazione di Pirlo sull’esclusione di CR7. Così, magari anche inconsapevolmente, il tecnico ha dimostrato che può esistere una Juve vincente anche senza Ronaldo. Se sarà già quella del prossimo anno, al momento appare difficile dare una risposta. Ora c’è l’Europeo, la voglia di Cristiano è quella di centrare un’altra impresa con il suo Portogallo. Poi, per pensare alla Juve, ci sarà tempo.