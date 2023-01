Al via in mattinata l’Assemblea degli azionisti della Juventus, chiamata a ratificare il passaggio di consegne al nuovo CdA a guida Ferrero-Scanavino, uomini di fiducia di John Elkann. Per l’ultima volta a presiedere c’è Andrea Agnelli, che – dopo il commosso saluto di Pavel Nedved – ha scandito un lungo discorso di commiato.

“Non posso e non voglio nascondere l’emozione che mi anima”, le parole del presidente dimissionario. “Si chiude un capitolo della storia della Juventus, mio e di Pavel. Un capitolo di 13 anni, che ora facciamo fatica a leggere e rileggere. Il mio lavoro è sempre stato quello di inquadrare il contesto della società e indirizzare le operazioni del club. Quando ero al vertice dell’Eca e membro esecutivo Uefa l’analisi era chiara. Il sistema non era sostenibile, per i club non c’erano profitti, con una polarizzazione verticale e orizzontale e meccanismi di accesso estremamente rischiosi. Si rischiava la disaffezione dei tifosi”.

Agnelli ha difeso ancora una volta il progetto Superlega: “Abbiamo provato a creare un ecosistema per la crescita del calcio, in modo da aumentare la stabilità, mantenendo l’accesso alle leghe domestiche. Queste proposte venivano formulate da Eca e Uefa insieme, non è mia intenzione ricordare cosa è successo dopo, ma le proposte sono valide ancora oggi. Se avessi voluto mantenere una posizione privilegiata all’interno dell’Eca e della Figc, non avrei preso quella decisione del 2021. Ma sono convinto che nel calcio servano interventi, altrimenti rischieremo una decrescita a favore di un’unica lega dominante, la Premier League, che nel giro di anni attrarrà tutto il talento disponibile. Spero che la Corte di Giustizia Europea riconosca lo Sport come un’industria e l’abuso di posizione di potere dominante in Europa“.

Quindi i ringraziamenti: “Sono stati fatti tanti investimenti, lo stadio, la sede, il JTC, il J Medical, il J Village, Vinovo. Anche il nostro logo ci pone in una nuova dimensione. C’è stato qualche momento delicato: il calcio scommesse nel 2010, Last Banner, Prisma. Alcune vicende dovranno essere ancora gestite. Ma i risultati sportivi sono motivo d’orgoglio: la prima squadra, le Women, la Next Gen. Possiamo ambire al 50% della rosa della prima squadra proveniente dal settore giovanile, mantenendo la competitività. Tutto questo non sarebbe stato possibile senza tutte le donne e gli uomini che hanno lavorato qui”, ha spiegato Agnelli citandoli uno per uno.

Infine l’annuncio: “Avendo chiuso una parte così importante della mia vita, ora intendo voltare pagina, trovarla bianca, e scriverla con passione. Lascio tutte le società di famiglia. È stata una mia decisione personale e con le assemblee delle società quotate, d’accordo con John Elkannm con il quale resta un rapporto molto solido. Grazie a tutti e fino alla fine”.

IL NUOVO CDA

Dopo gli interventi degli azionisti, via libera al nuovo CdA bianconero. Cinque i consiglieri, in carica per tre esercizi fino all’assemblea di approvazione del bilancio 2025. Gianluca Ferrero il presidente, Maurizio Scanavino l’amministratore delegato, gli altri consiglieri indicati sono Laura Cappiello, Diego Pistone e Fioranna Vittoria Negri. Le prime parole di Ferrero: “Lavoreremo per costruire un futuro all’altezza del passato della Juventus. Difenderemo il club in tutte le sedi competenti, con rigore e senza arroganza. Rispettiamo chi ci giudica, ma chiediamo rispetto”. Così Scanavino: “Gli obiettivi e le ambizioni non cambieranno, in campo e fuori”.