Juve, il report dall’infermeria: escluse lesioni per Bernardeschi e Kean

Buone notizie dall’infermeria per la Juventus di Massimiliano Allegri: gli esami hanno escluso lesioni per Federico Bernardeschi e Moise Kean, due dei giocatori risultati indisponibili negli ultimi giorni. A comunicarlo il club bianconero sul proprio sito ufficiale.

I DUE SARANNO VALUTATI DI GIORNO IN GIORNO

L’esterno italiano, uscito nel corso del primo tempo ieri contro l’Inter, ha riportato una lieve distorsione della spalla destra. Non ci sono però lesioni capsulo-legamentose. Per l’attaccante, che aveva accusato un affaticamento al termine dell’allenamento di sabato, gli accertamenti diagnostici hanno altrettanto evidenziato l’esclusione di lesioni muscolari. Le condizioni di entrambi verranno monitorate di giorno in giorno.