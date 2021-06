Juve, il primo giorno di Allegri: vertice sul mercato alla Continassa

Primo giorno della sua seconda avventura alla Juve per Massimiliano Allegri, oggi alla Continassa per un vertice con alcuni membri della dirigenza. Tra gli argomenti trattati il calciomercato, con i tanti nodi da sciogliere in casa bianconera.

Tre ore di summit per Allegri, alla presenza del vice presidente Nedved e dal nuovo capo dell’area tecnica Cherubini. Il mercato dei bianconeri ruota tutto attorno alla decisione di Cristiano Ronaldo: futuro il bilico per il campione portoghese. Una sua partenza o, eventualmente, una sua permanenza influenzerebbe e non poco i piani della società del patron Agnelli. Altro nodo è quello della questione rinnovi, su tutti quello di Paulo Dybala, che potrebbe diventare un giocatore cruciale in assenza di CR7.

Nuovo capitolo dell’Allegri-bis domani, alle 14: il tecnico livornese parlerà in conferenza stampa, la prima dopo l’annuncio ufficiale del suo ritorno da parte del club.