Juve, il Cda approva aumento di capitale da 400 milioni: ma si ferma Ronaldo

Una notizia buona e una cattiva per la Juventus in mattinata. Partiamo proprio da quella meno lieta: si è fermato Ronaldo. Il portoghese ha lasciato anzitempo l’allenamento alla Continassa a causa di una botta al braccio destro rimediata in uno scontro con Alex Sandro. Cr7 si è diretto negli spogliatoi accompagnato da un membro dello staff, le sue condizioni andranno valutate in vista del match contro l’Empoli anche se la sua presenza non sembra a rischio. Mercato permettendo, visto che Ronaldo continua a essere al centro di clamorose voci e indiscrezioni.

La buona novella è che il Cda bianconero ha dato il via libera all’aumento di capitale deciso due mesi fa: 400 i milioni immessi per colmare i buchi di bilancio del club. Ecco il comunicato integrale della Juventus:

“Facendo seguito alla riunione del Consiglio di Amministrazione del 30 giugno u.s. che ha definito le linee guida di un rafforzamento patrimoniale e alla successiva sottoscrizione con primarie istituzioni finanziarie del contratto di pre-underwriting avvenuta in data 30 luglio u.s., il Consiglio di Amministrazione di Juventus Football Club S.p.A. (la “Società” o “Juventus”), riunitosi in data odierna a Torino, sotto la presidenza di Andrea Agnelli, ha approvato la proposta di aumento di capitale sociale a pagamento fino a massimi €400 milioni, incluso l’eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di nuove azioni ordinarie Juventus, prive di valore nominale espresso e aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, da offrire in opzione agli aventi diritto (l’“Aumento di Capitale”) e, a tal fine, ha deliberato di convocare l’Assemblea degli Azionisti per il prossimo 29 ottobre 2021, in unica convocazione, per approvare, inter alia, anche il progetto di bilancio dell’esercizio 2020/21.