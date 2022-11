Juve, il 17 dicembre amichevole di lusso con l’Arsenal

Amichevole di lusso per la Juventus, che, il 17 dicembre (ore 19:00), sfideranno l’Arsenal capolista in Premier League nella suggestiva cornice dell’Emirates Stadium di Londra. “Un test di alto livello per prepararsi al meglio alla ripresa del campionato, fissata per il 4 gennaio 2023, alle 18:30, in casa della Cremonese” si legge sul sito del club bianconero.