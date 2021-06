Juve, i dubbi di Ronaldo: “Restare? Quello che accadrà sarà per il meglio”

“Se resterò alla Juventus o andrò via? Non lo so ancora, ma qualsiasi cosa accadrà sarà per il meglio“. Parole di Cristiano Ronaldo: il portoghese, intervenuto in conferenza stampa dal ritiro della sua nazionale, non nasconde i dubbi sul suo futuro in bianconero.

“Ora sono concentrato sull’Europeo, vogliamo iniziare con il piede giusto – ha aggiunto CR7, domani in campo contro l’Ungheria, l’esordio per il suo Portogallo nel torneo -. I discorsi sul mio futuro non mi preoccupano: ormai ho 36 anni e gioco ad alti livelli da 18, sono discussioni che non mi fanno nemmeno il solletico”.