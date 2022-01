Juve, gennaio di fuoco. E Chiellini ha il Covid

Trentaquattro punti nel girone di andata. Un bottino, magro, magrissimo per puntare in alto, alla zona Champions League. Basta fare due conti e proiettare gli stessi punti ottenuti finora dalla squadra di Massimiliano Allegri per capire che se non si accelera per la Juventus saranno guai al termine della stagione. Trentaquattro punti, moltiplicati per due, infatti, fa sessantotto. E con sessantotto punti, al termine del campionato non si va in Champions League, obiettivo minimo a cui punta la Juventus, specie per non venir meno a quella sostenibilità dei conti di cui ha parlato più volte in queste settimane “Iron” Maurizio Arrivabene, l’uomo in ascesa della Vecchia Signora, quello che sta cercando di riportare regole ferree in casa Juventus.

Sessantotto punti, dicevamo: per fare un esempio, con quei punti ha terminato la stagione la Lazio di Simone Inzaghi: i biancocelesti chiusero al sesto posto in classifica, accedendo così all’Europa League. Per evitare un disastro del genere, alla Juventus targata Massimiliano Allegri, servirà una partenza a razzo. Anche se non sarà facile per i bianconeri. Di mezzo ci si sono messi qualche caso di Covid – Arthur e Pinsoglio – e soprattutto un calendario di fuoco. Per la Juventus non sarà per niente facile partire fortissimo: basta dare un occhio al mese di gennaio.

Il 6, a Torino, Allianz Stadium, arriva il Napoli di Luciano Spalletti per il battesimo del 2022. Tre giorni dopo, un’altra diretta concorrente della Juventus nella corsa alla Champions League, la Roma di Mourinho. I bianconeri saranno attesi all’Olimpico (ore 18:30) il 9 gennaio. Il 12 gennaio – per ora non è arrivata ancora l’ufficialità di uno slittamento da parte del Consiglio di Lega – è in programma Inter-Juventus, Supercoppa Italiana.

Domenica 15 gennaio c’è un turno apparentemente abbordabile (all’andata fini 2-2), all’Allianz Stadium con l’Udinese. Poi la Coppa Italia con la Samp il 18 e infine il 23 (ore 20:45) con il Milan a San Siro. Intanto ieri, primo allenamento dell’anno: alla Continassa si è rivisto Chiellini, poi fermato in serata perché positivo al Covid. Anche Chiesa è tornato ad allenarsi in gruppo ed è pronto per il Napoli.