“Juve fuori dalle coppe per due stagioni”, la voce che allarma i tifosi

La voce, rilanciata dalla Espn, ha il sapore della beffa per Andrea Agnelli. Lui che voleva sganciarsi dall’Uefa per incassare più soldi, ora rischia di essere cacciato dalle coppe europee per almeno due stagioni. Sarebbe questo il prezzo da pagare per i club “irriducibili”, quelli che dopo il repentino fallimento del progetto Super Lega non hanno ancora formalmente detto addio alla società fondata per dar vita al nuovo torneo.

Tra questi, manco a dirlo, c’è la Juventus. Insieme a Real Madrid, Barcellona e Milan, mentre è in divenire la posizione dell’Inter, con cui sono in corso trattative con l’Uefa. Gli avvocati di Ceferin hanno già stretto accordi con i sette club “pentiti”, le sei squadre inglesi (Manchester City e United, Chelsea, Arsenal, Tottenham e Liverpool) e l’Atletico Madrid, che dovrebbero incappare in sanzioni minori: multe, soprattutto.

Diverso il discorso per le squadre che, almeno per il momento, sono ancora dentro al progetto. La proposta di punizione che filtra dai corridoi di Nyon è terribile: due stagioni, appunto, di ‘ban’ dalle coppe europee. O almeno una. I bianconeri di Pirlo, insomma, rischiano di essere impegnati in un finale di stagione dagli obiettivi fantasma. Che sia Champions, Europa League o persino la neonata Conference League, infatti, la Juventus potrebbe essere esclusa dalla partecipazione.

La violazione ravvisata dai legali dell’Uefa, in particolare, è quella dell’articolo 51 dello Statuto, che vieta che club membri dell’Uefa stessa possano creare nuovi tornei ufficiali senza il permesso dell’organismo direttivo. Posizioni più moderate contro i club “ribelli” sono state espresse dal numero uno della Fifa, Gianni Infantino. Ma sulle coppe è Ceferin che comanda. E ha il dente avvelenato con chi ha tentato di detronizzarlo, in particolar modo verso Agnelli, l’ex amico che fino a poche ore prima di dar vita alla scissione lo rassicurava che era tutto a posto.