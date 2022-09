Juve, esame Salernitana. Allegri: “Partita importante, ci dia la spinta per il Benfica”

Dopo la sconfitta con il Paris Saint Germain, la Juventus scende in campo contro la Salernitana nel posticipo serale della domenica all’Allianza Stadium. Partita da vincere per poi concentrarsi di nuovo sulla Champions League.

Le dichiarazioni di Max Allegri della vigilia (dal profilo Twitter della Juventus):

SULLA SALERNITANA:

«La Salernitana è una squadra ben costruita, con giocatori fisici e tecnici. È una partita che dobbiamo preparare bene».

VINCERE:

«Tra i lati positivi, la partita di Parigi ha lasciato un’ottima reazione dopo lo svantaggio. Non dobbiamo però cadere nel pensiero che questo vada bene. La Juve deve vincere».

IL BENFICA:

«La partita di domani è molto importante perché ci deve dare la spinta per il Benfica. Sarà una partita più tattica, più brutta da vedere, ma rimane fondamentale».

VLAHOVIC:

«Dušan preferisce maggiormente attaccare la profondità, invece Milik raccorda di più a centrocampo. Sono contento di Vlahović perchè sta segnando ed ha grandi margini di crescita».

GESTIONE DELLA PARTITA:

«Nelle partite in cui siamo in vantaggio, a volte ci siamo fermati. Ne ho parlato con i ragazzi, dobbiamo lavorare su questo aspetto mentale perché la partita è lunga e non dobbiamo lasciarci andare».