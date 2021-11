Juve, Elkann sul caso plusvalenze: “Società sta collaborando con inquirenti”

John Elkann, numero 1 di Exor (holding che possiede, tra le altre, la Juventus) ha parlato del caso plusvalenze e dell’inchiesta che sta coinvolgendo direttamente il club bianconero nella conferenza stampa in occasione dell’Investor Day.

“CLUB STA COLLABORANDO CON INQUIRENTI”

Il presidente ha parlato in primis dell’indagine in corso: “La società sta collaborando con gli inquirenti e confida che sarà fatta presto luce su tutti gli aspetti finora indagati – ha detto Elkann -. Sono fiducioso nell’operato della magistratura italiana”.

“JUVE SARA’ GRANDE ANCHE IN FUTURO”

“Il board è stato rivoluzionato, dal Cda al direttore sportivo e allenatore: vicepresidente e presidente stanno affrontando tutti i problemi, dentro e fuori dal campo – ha aggiunto -. I momenti difficili esistono, è importante affrontarli per rendere il futuro importante come lo è stato il passato”.

“CR7? OPERAZIONE IMPORTANTE”

“Sono sicuro che l’affrontare queste difficoltà non può far altro che rafforzarci – ha proseguito -. L’operazione Ronaldo? E’ stata importante, credo non ci sia nulla da aggiungere rispetto a ciò che già è stato vissuto. Il calcio, e di conseguenza la Juve, ha sofferto purtroppo il contesto degli ultimi anni, che ha impattato in molti aspetti”.