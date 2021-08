Juve, ecco Kaio Jorge: visite mediche, autografi e firma [VIDEO]

Inizia l’avventura in bianconero di Kaio Jorge. Il giovane talento brasiliano, arrivato dal Santos, è atterrato a Torino per poi recarsi al J-Medical per le visite mediche di turno. Prima di firmare il contratto che lo legherà alla Juventus, l’incontro con i tifosi. Autografi e foto per il campioncino sudamericano strappato alla concorrenza di Milan e Napoli su tutte.

Kaio Jorge tornerà in Brasile per questioni di burocrazia legate al permesso di soggiorno, prima di approdare definitivamente nel capoluogo piemontese e mettersi a disposizione di Allegri. Potrebbe essere arruolabile già per la prima giornata di campionato.