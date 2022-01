Juve, ecco il primo allenamento di Vlahovic alla Continassa [VIDEO]

Mentre nella Torino di fede bianconera è già scoppiata la Vlahovic-mania, il forte attaccante serbo acquistato a suon di milioni dalla Fiorentina scalda i motori in vista dell’esordio con la maglia della Juventus.

Oggi, primo allenamento per Dusan Vlahovic alla Continassa: le sue immagini in un video postato su Twitter dal club. Il centravanti, che ha segnato 17 gol in 21 presenze con la Viola, sta già lavorando sotto per integrarsi quanto prima nel gruppo guidato da Max Allegri. L’assalto alla Champions passa soprattutto attraverso i suoi gol.