Juve, ecco i tre punti (con tanta fatica): battuto 3-2 lo Spezia

La Juventus trova i suoi primi tre punti in campionato, con tanta fatica: battuto 3-2 lo Spezia con una rimonta nella ripresa nella partita del turno infrasettimanale della quinta giornata di Serie A.

Gli uomini di Allegri iniziano bene: ad aprire le marcature è Moise Kean, che segna con un tiro da fuori su sponda di Rabiot. Il vantaggio dura poco: dopo appena sei minuti è Gyasi a pareggiare e si va a riposo sull’1-1. La Juve inizia malissimo la ripresa: Antiste segna in contropiede e fa 2-1 per i padroni di casa. La reazione decisiva è firmata Chiesa-De Ligt: l’italiano segna il 2-2, l’olandese fa il terzo sugli sviluppi di corner.

Sono tre punti chiave per la Juve, obbligata ad una risposta alla classifica che la metteva in zona retrocessione dopo quattro giornate. I bianconeri salgono a quota 5 punti in attesa delle altre partite del turno.