Juve, Di Maria non convocato per la trasferta contro il PSG

La Juventus andrà a Parigi per la prima di Champions League senza Angel Di Maria. Il ‘Fideo’ non ci sarà contro il PSG: ha provato a forzare nell’allenamento mattutino ma non partirà ugualmente con la squadra.

La Juventus ha dunque diffuso nel pomeriggio i convocati già partiti verso la capitale francese: out anche Szczesny e i lungodegenti Pogba e Chiesa. Recuperato invece Rabiot.