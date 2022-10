Juve da incubo: ko anche col Maccabi, eliminazione dalla Champions ad un passo

Una Juve da incubo perde ancora, anche in Champions League. I bianconeri vanno ko 2-0 contro il Maccabi Haifa e l’eliminazione dall’Europa che conta è ora davvero ad un passo.

Diverse sorprese nella formazione di Allegri: il tecnico lascia a riposo Bremer, al suo posto c’è Rugani. Sugli esterni out Kostic per McKennie e in attacco scelta la coppia Di Maria-Vlahovic con Milik in panchina. L’inizio da incubo si concretizza al 7′ con il gol di testa di Atzili su cross di Cornud. Al 24′ piove sul bagnato in casa Juve con l’infortunio di Di Maria, costretto alla sostituzione.

La doppietta di Atzili arriva al 42′: assist di Pierrot e tiro sul primo palo che inganna Szczesny per il 2-0. E’ il risultato sul quale si chiude la gara: il Maccabi aggancia la Juve a 3 punti, agli uomini di Allegri servirà ora un miracolo per qualificarsi agli ottavi di Champions con Benfica e PSG (in campo alle 21) a 7 punti.