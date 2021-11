Juve, Cuadrado all’ultimo respiro: Fiorentina in ginocchio

All’ultimo respiro. La Juventus supera 1-0 la Fiorentina grazie a uno spunto di Cuadrado in pieno recupero.

LA PARTITA

Partono bene gli ospiti, ma la prima grande occasione è bianconera: al 10′ Morata approfitta di una dormita di Odriozola, salta Terracciano e serve Dybala che spara alto. Al 33′ il terzino ex Real Madrid si riscatta, va via a due avversari e vede Saponara in mezzo: tiro alto da ottima posizione. In questa casa è la Fiorentina a rendersi pericolosa: al 37′ colpo di testa di Vlahovic, su cui è vivo l’interesse della Vecchia Signora, di poco a lato. Finale di primo tempo col brivido per un check col Var a causa di un presunto tocco di braccio di Danilo: l’arbitro Sozza non concede il penalty e Fiorentina e manda le squadre negli spogliatoi.

A inizio ripresa grande giocata di Morata: stop di petto, sombrero su Milenkovic e tiro al volo fuori. La partita perde d’intensità ed entrambe le squadre non riescono a creare occasioni. Al 72′ Viola in dieci: secondo giallo e rosso a Milenkovic per un brutto fallo di Chiesa. Sale in cattedra il grande ex del match: pochi minuti dopo, infatti, colpisce la traversa con un gran destro. All’81’ gol di Morata, annullato per fuorigioco.

Al 91′ guizzo di Cuadrado e Terracciano battuto: per Allegri tre punti preziosi.