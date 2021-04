Juve, conferenza stampa di Pirlo: «Determinazione e spirito»

Andrea Pirlo, allenatore della Juventus, è intervenuto alla vigilia del match di domani contro il Genoa in occasione della conferenza stampa: le sue dichiarazioni.

LA SITUAZIONE

«Abbiamo perso tanti punti contro squadre più in basso di noi in classifica, è stata una nostra pecca, ma ci sono tanti punti in palio e vogliamo concludere alla grande».

SZCZESNY TITOLARE, DYBALA DALLA PANCHINA

«Szczesny torna titolare, Paulo Dybala non credo possa partire dall’inizio. Viene da tre mesi di infortunio e ha fatto una buona mezz’ora. Ma ha bisogno di un altro spezzone, magari più lungo. Però sta bene ed è pronto a giocare».

DEMIRAL

«Non ha minutaggio ancora, ha bisogno di lavorare perché ha fatto due allenamenti con la squadra. Viene da un infortunio di due settimane e dal Covid. Ma ha bisogno di tempo».

CHIESA

«Gli dò consigli tattici e tecnici su quello che voglio, sulla posizione e sulla dinamica delle partite. Lui è bravo nell’uno contro uno e negli spazi. Ma deve migliorare nella gestione della palla. Spesso mette la testa giù. E’ un bravo ragazzo e ha fame di calcio».

NAPOLI

«È importante dare prosieguo alla gara col Napoli. Dobbiamo avere unità di intenti e sacrificio che porta ai risultati. Dobbiamo prendere autostima all’interno della squadra. Servono determinazione e spirito per i tre punti».