Juve, ci pensa Kean: Rijeka battuto 1-0

Dopo aver battuto 2-0 l’Arsenal all’Emirates Stadium di Londra, la Juventus si aggiudica anche la seconda amichevole disputata durante la lunga sosta per il Mondiale in Qatar.

I bianconeri hanno superato di misura i croati del Rijeka all’Allianz Stadium grazie a un gol di Kean al minuto 73′. Dunque, anche nei test non ufficiali la squadra guidata da Max Allegri si conferma insuperabile in difesa con zero reti subite in 180 minuti.