Assenza pesante in casa Juventus: Federico Chiesa salterà il big match di sabato contro il Napoli. A comunicarlo il club bianconero tramite una nota ufficiale.

Questo il testo pubblicato:

Federico Chiesa questa mattina è stato sottoposto presso il J|Medical a risonanza magnetica risultata negativa. Tuttavia, in via precauzionale e in accordo con lo staff tecnico, non sarà disponibile per la trasferta di Napoli.