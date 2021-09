Ancora una disavventura per Arthur Melo. Il centrocampista della Juventus, da tempo lontano dal rettangolo verde causa infortunio, ha infatti avuto un incidente stradale a bordo della sua Ferrari, che ha riportato seri danni.

Da quanto si apprende, l’ex Barcellona avrebbe dovuto raggiungere il J-Medical per una visita di controllo. Come riferisce Juventusnews24, il brasiliano sta bene e non ha responsabilità legate al sinistro.