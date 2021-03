Juve, brutte notizie per Pirlo: Demiral positivo al Covid

Brutte notizie per Merih Demiral. Il difensore della Juventus, impegnato in questi giorni con la nazionale turca nella finestra di qualificazione ai Mondiali del prossimo anno in Qatar, ha contratto il Covid.

Demiral, che già era reduce da un infortunio che lo aveva tenuto lontano dai campi per buona parte del mese di marzo, non sarà a disposizione per le prossime sfide che attendono la formazione bianconera, il derbyssimo di sabato col Toro e il recupero del 7 aprile con il Napoli.

Problematico anche il rientro in Italia del difensore, la cui positività è emersa in seguito a un controllo effettuato in Turchia. A quanto si apprende, per Demiral è stato approntato uno speciale volo sanitario internazionale mentre il difensore dovrà osservare un periodo di isolamento una volta tornato a Torino.