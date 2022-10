La Juve ritrova il sorriso: tris al Bologna e vittoria allo Stadium

La Juve ritrova i gol e la vittoria davanti al proprio pubblico: all’Allianz Stadium i bianconeri battono 3-0 il Bologna e tornano al successo dopo oltre un mese.

Mister Allegri si affida ai rientranti Szczesny in porta, Rabiot e Locatelli a centrocampo. Confermati Milik e Vlahovic davanti con McKennie e Kostic esterni di centrocampo nel 4-4-2. Ad aprire le marcature è proprio l’asse serba sulla sinistra: Milik recupera sulla mediana, Vlahovic parte in velocità e apre per Kostic che batte in diagonale Skorupski. Si va a riposo sull’1-0.

I bianconeri chiudono la pratica poi nella ripresa: il raddoppio lo firma Vlahovic di testa su traversone di McKennie, poi è Milik a calare il tris con una gran conclusione al volo su pallone lanciato in avanti da Cuadrado. Gli uomini di Allegri salgono a quota 13 punti in classifica superando l’Inter al settimo posto in classifica, a -7 dalla vetta.