Juve, bilancio in rosso: Petrachi il nuovo Ds? Di Maria torna al derby

Due giornate di squalifica. È questa la sanzione decisa dal giudice sportivo della Serie A, Gerardo Mastrandrea, nei confronti dello juventino Angel Di Maria, espulso nel corso della partita contro il Monza. In una nota viene precisato che a Di Maria i due turni di stop sono stati dati «per avere, al 41° del primo tempo, in reazione a un fallo subito durante un’azione di gioco, colpito con una gomitata al petto un calciatore della squadra avversaria, senza conseguenze lesive». L’argentino quindi salterà le partite con Bologna e Milan e tornerà a disposizione per il derby contro il Toro del 15 ottobre. In mezzo, le due sfide con il Maccabi Haifa di Champions, ultima chiamata per restare aggrappati al treno europeo, tema molto “caro” – in senso economico – per la società.

I conti sono proprio uno dei punti sul tavolo del consiglio di amministrazione convocato per questo venerdì, per approvare il bilancio della stagione 2021/22. La perdita d’esercizio dovrebbe aggirarsi sui 250 milioni di euro; la relazione semestrale, approvata lo scorso 24 febbraio, aveva riportato un rosso di 132 milioni di euro. La relazione relativa al primo semestre 2021/22 aveva ipotizzato “un sensibile miglioramento”, nell’andamento del Gruppo, a partire dall’esercizio 2022/2023. Il bilancio 2020/21 si era chiuso con una perdita di 209,9 milioni di euro, quello precedente di 89,7. Il consiglio di amministrazione della Juventus quest’anno coincide con un periodo particolarmente difficile per la squadra, attardata in campionato e soprattutto in Champions, dove rischia seriamente di non qualificarsi gli ottavi di finale.

Al di là dei conti economici, l’attuale crisi sarà probabilmente il tema più importante della riunione. Quindi, si accennerà anche alla situazione dell’allenatore Massimiliano Allegri: confermato – al telefono – dal presidente Agnelli, messo in dubbio dal vicepresidente Nedved. A rischio anche il ds, se è vero che sarebbe stato fatto un sondaggio su Petrachi, attualmente alla Roma ed ex Toro.