Juve-Benevento, Pirlo: “Nostro dovere mettere pressione all’Inter”

La 28esima giornata offre alla Juventus un turno sulla carta agevole. Allo Stadium, infatti, arriva un Benevento in crisi di risultati. Vincere per la Vecchia Significa è un imperativo: il sogno scudetto, infatti, non è ancora tramontato.

LE DICHIARAZIONI DI PIRLO (dal profilo Twitter della Juventus):

ATTENZIONE

«La partita di domani viene prima di una sosta, quindi bisogna stare attenti a non distrarsi. Per il nostro percorso, vincere è fondamentale. Il Benevento sa stare bene in campo, conosco bene l’allenatore, verranno a fare risultato».

IL PUNTO SUGLI INDISPONIBILI

«Speriamo di recuperare in fretta Dybala. Buffon sta meglio, per domani vediamo. Non sono disponibili Ramsey, Demiral e Alex Sandro»

PRESSIONE ALL’INTER

«Mettere pressione all’Inter è nostro dovere, e dobbiamo farlo partita dopo partita, cominciando da domani. Da qui a fine stagione voglio vedere una crescita nel gioco, avremo più tempo per lavorare e migliorare i meccanismi e l’organizzazione, presto avremo la rosa completa».

INZAGHI

«Seguo sempre con affetto Inzaghi, sta lavorando bene e dimostrando di essere un bravo allenatore. Abbiamo giocato tanti anni insieme, c’è tanta stima verso di lui».

MORATA

«Morata ha recuperato bene, a Cagliari era un po’ stanco ma ora è pronto, domani partirà dall’inizio con Kulusevski».

VINCERE

«Ho parlato con la squadra, analizziamo il momento dopo ogni partita, pensando al futuro. Dobbiamo cercare di vincere più partite possibili. Non dipenderà solo da noi, ma dobbiamo credere di poter vincere sempre. Siamo consapevoli e convinti».

FLOP DELLE ITALIANE IN EUROPA

«Le italiane non vincono una Coppa Europea da molto tempo, bisogna fare un discorso generale, progettando e pensando a quanto accade ed è accaduto recentemente all’estero. Bisogna tornare ai livelli che competono al nostro calcio».

L’OBIETTIVO

«Il nostro unico obiettivo, adesso, è fare più punti possibili: per mettere pressione all’Inter e per arrivare a giocarci tutto nello scontro diretto».