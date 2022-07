Juve-Barcellona 2-2, la doppietta di Kean rincuora Allegri

Il primo test serio è superato. La Juventus, senza Vlahovic, rimasto ancora in panchina per tutta la partita, pareggia 2-2 col Barcellona nella seconda gara della tournèe in Usa. Il protagonista è Moise Kean, che risponde alla doppietta di Dembélé con due gol di destro. Buono il debutto da titolare di Bremer (uscito al 60′ con una smorfia che ha allarmato i tifosi), ancora in grande spolvero Di Maria, acquisto preziosissimo. Questo il tabellino

Barcelona-Juventus 2-2 Reti: 34’ e 40’ pt Dembélé (B), 39’ pt e 6’st Kean (J) Barcellona: Ter Stegen (1’ st Pena); Sergi Roberto (32’ Dest, 33’st Casado), Christensen (17’ st Piqué), Eric Garçia (1’ st de Jong), Jordi Alba (17’ st Balde); Nico Gonzalez, Busquets (1’ st Pjanic), Kessie (17’st Torre); Dembélé (1’ st Raphinha, 32’ st Abde), Lewandowski (17’ st Depay), Aubameyang (1’ st Ansu Fati, 32’ st Collado). A disposizione: Tenas, Gavi. All. Xavi Juventus: Szczesny (1’ st Perin); Danilo (15’ st Compagnon), Bonucci (1’ st Gatti), Bremer (15’ st Rugani), Alex Sandro (15’ st Pellegrini); Locatelli (15’ st Fagioli), Rovella, Zakaria, Di Maria (31’ st Soulé), Kean (33’ st Cudrig), Cuadrado (33’ st Barbieri). A disposizione: Pinsoglio, Garofani, Rugani, Vlahovic, Aké, Da Graca. All. Allegri Ammoniti: 29’ st Di Maria (J), 33’ st Collado (B), 40′ st Barbieri (J) Arbitro: Elton Garcia