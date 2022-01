Juve, assalto a Zakaria per completare l’opera. Ma prima deve vendere

Da una parte mercato di riparazione, vista la classifica deficitaria rispetto agli obiettivi di inizio stagione, da una parte mercato di anticipazione, dei piani futuri. La Juventus ha deciso la strategia da adottare in questo pazzo, strano, calciomercato di gennaio. Dopo aver messo a segno il colpaccio da 90, pardon, da 75 milioni di euro, quelli investiti per portare sotto la Mole Dusan Vlahovic (DV7), la dirigenza bianconera, nei panni dell’uomo di mercato Federico Cherubini, e di colui che in questo momento è deputato ad allargare i cordoni della borsa, ovvero l’amministratore delegato bianconero Maurizio (detto Iron Mauri) Arrivabene, sta portando avanti un’altra trattativa importante. Ovvero quella per portare sotto la Mole Denis Zakaria, centrocampista svizzero che gioca nelle fila del Borussia Moenchengladbach. In scadenza di contratto il prossimo 30 giugno, la Juventus è disposta a pagare un indennizzo alla società tedesca per avere subito il classe 1996. Nel frattempo la società ha già trovato l’intesa già trovata con il giocatore, non ancora con il Borussia Moenchengladbach, che per cedere subito il classe ’96 chiede una cifra che si aggira intorno ai 7/8 milioni. La Juventus, in ogni caso, per concludere l’operazione aspetta che esca un centrocampista e l’indiziato numero uno in questo senso è Rodrigo Bentancur, su cui è forte il pressing dell’Aston Villa che nelle prossime ore è destinato ad aumentare ulteriormente l’offerta e per il quale anche il Tottenham (vorrebbero anche Kulusevski) del duo di ex bianconeri formato da Paratici-Conte ha alzato la posta: entrambe le società inglesi hanno offerto una cifra che si aggira sui 30 milioni con una parte di bonus.

In questo modo, la Juventus andrebbe a rinforzare un reparto, quello di metà campo, dove manca qualità e corsa, caratteristiche, queste, che sono mancate fino ad oggi alla squadra di Massimiliano Allegri. Sullo sfondo, infine, resta Nandez: ma il Cagliari, per cedere l’uruguyano, vuole monetizzare. Meno di 48 ore e ne sapremo di più. Il gong arriverà domani sera alle 20.