Juve, Arthur in prestito al Liverpool. Escluse fratture per Szczesny

Cessione last minute per la Juventus, che riesce a piazzare l’esubero Arthur. Il centrocampista brasiliano è volato in Inghilterra per sostenere le visite mediche con il Liverpool, in piena emergenza nella zona nevralgica del campo. Dunque, Arthur in presisto secco alla corte di Jurgen Klopp.

ESCLUSE FRATTURE PER SZCZESNY

“A seguito del trauma riportato alla caviglia destra, Szczęsny ieri sera è stato sottoposto ad esami radiologici al J|medical che hanno escluso fratture e significative lesioni capsulo legamentose. La sua disponibilità sarà valutata in funzione dell’evoluzione della sintomatologia” fa sapere il club bianconero.

