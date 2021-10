Juve, approvato bilancio con perdita da 209,9 mln. Agnelli: “Impatto della pandemia da Covid”

E’ il giorno dell’Assemblea degli Azionisti in casa Juventus: la società bianconera ha scelto, in mattinata, di tenere l’incontro in presenza e all’aperto direttamente all’interno dell’Allianz Stadium. Parola al patron dei bianconeri, Andrea Agnelli.

APPROVATO BILANCIO CON PERDITA DA 209,9 MLN

L’Assemblea ha approvato una perdita di bilancio per la stagione 2021/22 da 209,9 milioni di euro. L’anno scorso il rosso era di 89,7 mln, mentre l’indebitamento finanziario ammonta a 389,2 mln di euro.

“IMPATTO COVID DA 320 MLN”

“L’impatto della pandemia da Covid è costato alla Juventus 320 milioni di euro, che peserà per il 40% sul bilancio 2021/22 – ha dichiarato il presidente -. Il piano industriale proposto nel 2019 resta in regola ed è credibile anche oggi. Ora abbiamo le carte per proseguire grazie anche all’aumento di capitale da 400 milioni di euro”

“SUPERLEGA? SISTEMA HA BISOGNO DI CAMBIAMENTO”

“E’ sorprendente che ogni tentativo di riforma del calcio venga costantemente accantonato, anche se creato da 12 club e non da 3 – ha detto Agnelli parlando del caso Superlega -. Il sistema ha bisogno di cambiamento e la Juventus, su tutti, vuole arrivarci attraverso un dialogo costruttivo che porti ad una soluzione soddisfacente per tutti”.

“RONALDO? UN ONORE, MA LA JUVE PRIMA DI TUTTO”

“Ronaldo? E’ stato un onore ed un piacere avere il migliore al mondo con noi e non possiamo che ringraziarlo – ha aggiunto -. L’unico peccato è stato avere per un anno e mezzo su tre il pubblico assente. La maglia della Juventus richiede responsabilità, è la società più grande di tutte e per questo riteniamo che venga comunque prima di qualunque persona”.