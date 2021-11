Juve, anche in campo è un disastro: l’Atalanta passa allo Stadium (0-1)

Anche in campo la Juve è un disastro. Sesta sconfitta stagionale per gli uomini di Allegri, che si arrendono all’Atalanta allo Stadium (0-1) e vedono allontanarsi la zona Champions a sette punti. È Zapata a decidere la sfida, giocata dai bianconeri al di sotto delle aspettative e con rari sprazzi d’orgoglio. La fotografia di un fallimento, che rischia di travolgere la Vecchia Signora sotto tutti gli aspetti.

Nessun dirigente bianconero si presenta in tv prima della gara: bocche cucite e nessun commento ufficiale sull’inchiesta relativa alle plusvalenze e sui blitz della guardia di finanza. Allegri sceglie Dybala e Morata in attacco e schiera Chiesa largo a destra, con Locatelli regista basso. Ma, dopo 28′ di noi, è un errore del centravanti spagnolo a regalare il vantaggio ai nerazzurri: Djimsiti lancia Zapata in profondità e il colombiano batte Szczesny in uscita. La reazione della Juve non c’è e, per di più, i bianconeri perdono Chiesa, costretto a lasciare il campo dopo il riposo per infortunio: al suo posto Bernardeschi.

McKennie e Dybala, al 15′ del secondo tempo, non sfruttano delle favorevoli occasioni per pareggiare. Ci prova anche Rabiot al 20′: Musso respinge. Entra anche Kean per McKennie, la Juve spinge ma il gol non arriva. Esce anche Morata per Kaio Jorge e lo Stadium fischia impietosamente lo spagnolo. Proteste per un mani di Maehle in area nel recupero, poi la punizione di Dybala dal limite scheggia la traversa. Vince l’Atalanta e per la Juventus, dopo i buchi di bilancio e le inquietudini giudiziarie, c’è da fare i conti anche con una classifica sempre più deficitaria.