Juve, altro guaio: si ferma Kaio Jorge, almeno un mese di stop

Il resto della squadra, intanto, si è ritrovato in mattinata per una seduta dedicata allo scarico, in palestra, per chi è sceso in campo ieri, mentre il resto del gruppo ha svolto, in campo, esercitazioni tecniche ad alta intensità. Domani i bianconeri saranno a riposo. Ripresa fissata per mercoledì con una seduta doppia alla Continassa.