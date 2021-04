Juve, altra tegola: Bonucci positivo al Covid

Altra brutta notizia per la Juventus: Bonucci ha il Covid. Dopo la positività di Demiral e le polemiche per il festino organizzato in villa da McKennie con i compagni di squadra Arthur, Dybala e altri amici, è arrivata l’ufficialità della positività del difensore.

Bonucci faceva parte del gruppo della Nazionale, dove nelle scorse ore erano stati riscontrati quattro positivi tra i membri dello staff. La sua positività al tampone, effettuato ieri sera, è stata appena comunicata. Il calciatore è rientrato con gli azzurri dalla Lituania e ora è in isolamento domiciliare a Torino.