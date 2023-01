Juve all’esame Monza dopo il 5-1 di Napoli: «Rialziamo la testa»

Parola d’ordine, in casa Juventus, è rialzare subito la testa. Sono passati sei giorni dalla clamorosa debacle subita dai ragazzi di Massimiliano Allegri allo stadio “Maradona” contro il Napoli: 5 gol incassati in campionato non accadeva da trent’anni. E Allegri era un calciatore di quel Pescara che mise in ginocchio la Vecchia Signora. Stasera – fischio di inizio ore 21, diretta televisiva su Canale 5 – nella sfida di Coppa Italia contro il Monza dell’ex Raffaele Palladino si capirà quante scorie saranno rimaste nella testa e nelle gambe dei calciatori bianconeri. Una sconfitta, quella contro la formazione di Spalletti, che sarà difficile da digerire. La Juve, però, deve dare segnali. Deve far capire che quello del “Maradona” è stato solo un incidente di percorso, una serata “no”. L’ostacolo, il Monza, non sarà però facile da aggirare. Proprio contro i brianzoli la Juventus ha perso di misura (1-0) la sfida di andata in campionato. Allegri – squalificato dopo la finale dello scorso anno; al suo posto ci sarà il vice-Landucci – proverà a disegnare una Juventus all’altezza della situazione, per evitare di non finire ancor di più nell’occhio del ciclone.

Proprio da Napoli, dalla sfida persa dalla capolista in Coppa Italia contro la Cremonese, è arrivato un avvertimento nei confronti della Vecchia Signora. Piccola o grande che sia, di questi tempi, le avversarie di Coppa Italia non vanno mai sottovalutate. Per questo motivo, c’è da scommetterci, il tecnico livornese cercherà la miscela giusta – e possibilmente vincente – tra i giovani e i cosiddetti titolarissimi. Avvicendamento sicuro ci sarà tra i pali, con Mattia Perin che torna protagonista dal primo minuto per difendere la porta della Vecchia Signora. Davanti a lui, lungo la difesa schierata a tre, ci saranno Danilo, Rugani e Gatti. A centrocampo spazio a McKennie, Fagioli, Paredes, Miretti e Kostic. Allegri vuole regalare minuti all’ex Psg per portarlo ad essere in condizione. Stesso discorso vale anche per Federico Chiesa, tornato per la prima volta titolare proprio venerdì scorso al “Maradona” contro il Napoli. In attacco, al suo fianco, agirà Moise Kean, lasciato in panchina contro gli azzurri di Spalletti, pronto e voglioso di riprendersi subito la scena e la Juventus.

Ieri, intanto, è stata organizzata un’amichevole contro il Fossano per testare le condizioni di Vlahovic e di Paul Pogba. I due fanno passi avanti verso il ritorno a tempo pieno.