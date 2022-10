Juve, allenamento parziale in gruppo per Di Maria e Bremer

Dopo la vittoria di Lecce, la Juve inizia la sua settimana di lavoro con sguardo alla sfida che concluderà i gironi di Champions League contro il Paris Saint-Germain all’Allianz Stadium. Il club bianconero ha comunicato le ultime sui giocatori infortunati nel report odierno.

“Oggi il gruppo si è ritrovato al mattino, lavorando su esercitazioni tecniche per il possesso del pallone per concludere con partitella. Danilo ha usufruito di una giornata libera, mentre Di Maria e Bremer si sono allenati parzialmente in gruppo”.