Juve, Allegri fa turnover per l’ultima col Malmö: “Giocano Perin e Rugani”

Con gli ottavi di Champions già in cassaforte, la Juventus proverà a centrare il primo posto nel gruppo H. L’ultimo ostacolo è rappresentato dal fanalino di coda Malmö: si gioca, domani alle 18:45, all’Allianz Stadium.

LE DICHIARAZIONI DELLA VIGILIA (dal profilo Twitter della Juventus):

RABIOT:

MISSIONE PRIMO POSTO

«Possiamo ancora raggiungere il primo posto. Domani dobbiamo vincere. La mia posizione? Centrocampista centrale, ma posso adattarmi, dove serve per aiutare la squadra, anche sulla fascia, secondo quello che mi chiede il mister».

FARE GOL

«Ho parlato con Allegri. Devo fare gol, in questa stagione non è ancora successo, e magari per aiutare la squadra anche degli assist: qualcosa in più. Finora ho fatto cose buone, altre volte no, ma in generale sono cresciuto, anche tatticamente».

FISCHI

«I fischi? Sono un professionista da 10 anni, conosco il calcio, sono sereno, devo concentrarmi solo sul campo e su quello che devo fare, dando tutto per la squadra, giocando bene: è l’unico modo di rispondere».

L’AVVERSARIA

«All’andata il Malmö ha fatto una bella partita, ha giocatori forti e ha vinto il campionato».

IN CRESCITA

«Ci aspettavamo di essere più avanti in campionato, perché siamo la Juve e giochiamo per vincere. Nelle ultime partite abbiamo fatto bene, provando a giocare con più qualità, è un passo avanti, continuiamo così, ci sono ancora tante partite».

ALLEGRI

LA FORMAZIONE

«Domani in porta gioca Perin, rientra Rugani, giocheranno Alex Sandro e Rabiot. Spero di dare minutaggio anche a De Sciglio, per il resto vedremo. Dobbiamo giocare bene anche per prepararci bene a sabato. Kulusevski torna la settimana prossima. Saranno in gruppo sia de Winter che Miretti, Soulé non può essere in lista B, speriamo di dare minuti a questi ragazzi che se lo meritano. Arthur? C’è l’ipotesi che possa giocare».

DYBALA

«Dybala ha bisogno di giocare e domani lo farà. In difesa stanno tutti bene, ma in generale la squadra sta bene. Bonucci? Può giocare».

SISTEMA DI GIOCO

«Siamo un po’ più ordinati in campo, ma non è detto che useremo tutta la stagione il sistema di gioco delle ultime partite: per esempio domani abbiamo pochi esterni di ruolo a disposizione».

FAVORITE

«Vincere è importante, perché quando si vincono le partite si è più soddisfatti e si lavora con maggiore serenità. Favorite per questa edizione della Champions? Liverpool, Bayern, Manchester City, Real, PSG».

CONTINUARE A VINCERE

«L’importante è approcciare bene la partita, per divertirsi, giocarla e vincere. In campionato siamo in ritardo e le quattro davanti viaggiano fortissimo. Noi dobbiamo continuare a vincere, passo dopo passo, poi vedremo».