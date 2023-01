Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha parlato al termine della sfida persa in casa contro il Monza.

“Fino a ieri parlavo dei 38 punti, oggi ne abbiamo 23 – ha detto il tecnico -. Dobbiamo fare i punti per la salvezza, altrimenti ci facciamo male. E’ un momento delicato”.

“C’è tanta rabbia per questo primo tempo inaccettabile, ma sono sereno e la società è presente. Non ho valutato l’idea di andare in ritiro”, ha concluso.