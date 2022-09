Juve, Allegri: “Contento del risultato, ma la partita andava azzannata e chiusa nel primo tempo”

Nel pari di Firenze Massimiliano Allegri prova a vedere il bicchiere mezzo pieno. “Alla fine ero un po’ arrabbiato perché volevo che la partita finisse. Loro infatti stavano spingendo, anche se poi hanno messo un po’ di cross e un tiro in porta dove ha fatto una bella parata Perin. Potevamo sfruttare meglio qualche contropiede con la loro difesa alta, tuttavia la partita andava chiusa nel primo tempo” ha commentato il tecnico bianconero ai microfoni di Dazn. “Serve un cambio di mentalità e non ne siamo capaci” ha aggiunto, perché “quelle sono palle pesanti, che non è che te ne capitino 10 in una partita”. “In un momento così – ha insistito l’allenatore bianconero – la partita va azzannata“. Comunque, il senso delle sue parole: “sono contento del risultato. I ragazzi hanno fatto una buona partita, un buono spirito”. Per quanto concerne l’analisi del match, con il calo nel secondo tempo “è uscito Di Maria, è uscito Paredes e ho dovuto mettere Fagioli e Miretti” ha spiegato Allegri. “E’ normale che nel secondo tempo ci siamo abbassati ma queste partite a Firenze si possono anche perdere” ha ammesso. “Il gol preso mi ha fatto arrabbiare molto” ha precisato. Intanto “abbiamo fatto il quinto risultato positivo consecutivo. Ora affrontiamo la Champions e poi ci prepareremo per le prossime due di campionato prima della sosta” ha poi concluso.