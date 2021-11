Juve, Allegri: “Con la Lazio sfida bella e difficile. Dybala? Saremo prudenti”

Archiviata la sosta nazionali, il campionato si prepara alla ripartenza. Tra le squadre che domani torneranno in campo c’è anche la Juventus di Massimiliano Allegri: attesa una insidiosa trasferta a Roma contro la Lazio. Fischio d’inizio domani alle 18.

“SFIDA BELLA MA DIFFICILE”

Il tecnico dei bianconeri ha anticipato al sfida in conferenza stampa: “Domani si affrontano due squadre ai margini del quarto posto ma che si sono divise i trofei in Italia negli ultimi anni. Sarà una sfida bella ma difficile, visto che sarà la prima di rientro dalla sosta. Sarri dà un’ottima organizzazione alle sue squadre, ha tanti giocatori tecnici. In quello dobbiamo essere bravi: nell’aspetto tecnico e nel tenere il campo difensivamente senza palla”.

“FATTI, NON CHIACCHIERE”

“Momento decisivo della stagione? Non direi, ora dobbiamo solo agire e non pensare alle chiacchiere. Contano solo i risultati. Dobbiamo migliorare e recuperare punti in classifica, siamo indietro e a -4 dal quarto posto. Per fortuna la partita di Champions con il Chelsea sarà solo per il primo posto, è stato importante qualificarsi in anticipo”.

SU SARRI

“Sarri ha detto che la squadra non è allenabile? Non so che dirvi, non sono parole mie. Per me tutte le squadre sono allenabili. Rispetto a due anni fa la squadra è cambiata, ci sono tanti giocatori diversi. Maurizio è un ottimo allenatore e lo dimostrano i risultati, qua ha vinto uno Scudetto”.

SULLA NAZIONALE

“La Nazionale? Nessuno gli dava un euro prima degli Europei, hanno fatto un torneo fantastico ed è diventata fortissima. Poi per un rigore sbagliato è una settimana che li stanno massacrando. Ci vuole equilibrio, la squadra è forte e penso che andrà ai Mondiali”.

SULLE CONDIZIONI DEI GIOCATORI

“Dybala proverà oggi ad allenarsi ma è una settimana che è fermo, dobbiamo essere prudenti. Kean ha recuperato, sarà a disposizione; De Sciglio anche spero possa aggregarsi dopo il Chelsea o al massimo a Salerno. Arthur è pienamente recuperato, si mette sempre a disposizione e lavora con entusiasmo. Rabiot ha bisogno di recuperare di condizione, mentre Bernardeschi sarà fuori per 15-20 giorni. Speriamo di riaverlo nelle stesse condizioni di quando l’abbiamo lasciato”.