Juve, Allegri annuncia: “Out tutti i sudamericani, ma nessun alibi”

Lo ha confermato Massimiliano Allegri in conferenza: i sudamericani della Juventus non ci saranno contro il Napoli. I nazionali torneranno infatti a poche ore dall’incontro di domani: nessun rischio per il tecnico, che preferisce contare sui giocatori attualmente a disposizione.

OUT ANCHE CUADRADO

Non saranno convocati quindi Dybala, Alex Sandro, Danilo e Bentancur e non ci sarà nemmeno Cuadrado, che aveva programmato il ritorno in giornata: “Ha avuto un attacco di gastrointerite ed è rimasto in Colombia per accertamenti”, ha detto Allegri in conferenza stampa. “Le assenze non devono essere un alibi, abbiamo la formazione ideale per giocare contro il Napoli“.

“CALENDARI? NON UN PROBLEMA”

“Non parlo di emergenza – ha detto Allegri -, ma è un momento difficile in un mese molto bello tra la Champions e la sfida al Milan: bisogna tirare fuori qualcosa in più per uscirne”. E alla domanda sul calendario della squadra risponde così: “Non mi esprimo, non ne sono in grado. Se dovessimo tutti dire la nostra ne uscirebbe un casino, noi andiamo a giocare quando e dove ci dicono di farlo, senza problemi”.

“DISTACCO IN CLASSIFICA? RECUPEREREMO”

“Il ritardo in classifica mette pressione? No, arriveremo con calma e senza fretta – ha aggiunto il tecnico dei bianconeri parlando dell’inizio difficile di campionato -. Il nostro obiettivo resta quello di essere competitivi a marzo, quando bisognerà lottare per tutti i traguardi. La squadra è ottima, deve crescere in autostima: i risultati in questo senso potrebbero aiutare molto”.