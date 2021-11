Juve, Allegri: “Agnelli ha rassicurato dipendenti. Rincorsa? Può essere stimolante”

Dopo il ko interno contro l’Atalanta, la Juventus si appresta a scendere di nuovo in campo in trasferta in Campania, all’Arechi contro la Salernitana ultima in classifica. In mattinata è intervenuto in conferenza stampa Massimiliano Allegri, allenatore dei bianconeri.

SULL’AVVERSARIO

“La gara di domani a Salerno sarà complicata, anche per una questione ambientale. I tifosi si faranno sentire, noi dobbiamo approcciare la partita meglio rispetto a come fatto a Verona per evitare di complicarci la vita e di prendere subito degli schiaffi. Quello che abbiamo fatto finora non basta, dobbiamo fare qualcosa di più”.

SULLA SITUAZIONE IN CASA JUVE

“Noi non ci isoliamo, siamo dentro la Juventus. Sabato il presidente ha parlato alla squadra e stamani ai dipendenti. Ci ha rassicurati”

SUL MOMENTO DI DIFFICOLTA’

“In questo momento abbiamo bisogno di ordine, concretezza e serenità. Sappiamo di essere in ritardo in campionato, tutti vogliono fare meglio ma serve calma perché altrimenti si rischia di fare casino. Non ci sono periodi di transizione alla Juve: sappiamo che siamo sesti in classifica e abbiamo davanti una rincorsa che può essere stimolante ma anche divertente. Per arrivare primi? Questo non lo so”.

SU MORATA

“Volevo fare una precisazione su di lui: sabato ha fatto una delle migliori partite da inizio stagione, credo sia stato tra i migliori in campo. Non capisco i pregiudizi, su Alvaro c’è un accanimento e non va bene”.

SUGLI INFORTUNATI

“De Sciglio non è pronto, lo vedremo col Genoa. L’infortunio di McKennie per fortuna è roba da poco, Chiesa sta invece scrivendo già la letterina a Babbo Natale, lo rivedremo l’anno prossimo. Bentancur sta molto meglio”.

SULLE SCELTE DI FORMAZIONE

“Perin? Non giocherà. In questo momento serve l’esperienza di Chiellini e la freschezza dei giovani. Kulusevski può essere una soluzione? Non so, la soluzione giusta è cercare di vincere la partita. Poi se sia Kulusevski, Soulé o Chiellini non lo so. Kaio Jorge? Deve crescere e fare esperienza come tanti altri giovani”.