Juve, Allegri: “A Bologna sarà dura. Abbiamo 21 partite per sistemare la stagione”

Dopo il pari esterno in laguna contro il Venezia, Massimiliano Allegri e la sua Juventus guardano avanti in cerca di riscatto. Prossimo avversario è il Bologna: appuntamento domani alle ore 18 al Dall’Ara. In mattinata il tecnico dei bianconeri è intervenuto nella consueta conferenza stampa pre-partita, nella quale si è anche complimentato con la Juve Women per il passaggio del turno in Champions.

SULL’AVVERSARIO

“Sarà una partita indubbiamente difficile, affrontiamo una squadra che fa tanti gol nei secondi tempi e che quindi è in buone condizioni fisiche e mentali. In più saranno in cerca di riscatto, vengono da due sconfitte consecutive”

SUL MOMENTO DELLA SQUADRA

“Stiamo facendo un percorso di crescita, ora tocca ritrovarci in queste due partite. A gennaio poi avremo 4-5 scontri diretti, quindi Champions e Coppa Italia e toccherà farle nel migliore dei modi. Creiamo tanto ma realizziamo poco, dobbiamo giocare con più serenità e senza allarmismi. Ci sono 21 partite per sistemare la stagione”

SULLE CONDIZIONI DEGLI INFORTUNATI

“Il recupero di Chiesa procede bene, idem Danilo. Dybala? Non sarà a disposizione, era affaticato e non si è allenato con la squadra. Per questo non vogliamo rischiarlo: sarà da valutare per il Cagliari. Alex Sandro ha fatto un paio di allenamenti differenziati, domani deciderò. Ramsey? E’ out, ha un problema al flessore”.

SULLA STAGIONE FINORA

“Se vedo una luce in fondo al tunnel? Sì, anche se siamo indietro. Sono molto felice della scelta che ho fatto, in questa rosa ci sono giocatori che hanno bisogno di tempo. Dispiace che abbiamo meno punti di quelli che potremmo avere: non possiamo fare 2 punti su 15 con Verona, Udinese, Sassuolo, Empoli e Venezia”.

SULLA PROBABILE FORMAZIONE

“Arthur ci sarà, ha scontato la pena. Locatelli ha avuto un paio di giorni così così e lo valuteremo. Kean o Morata? Giocherà uno dei due, c’è anche Kaio Jorge che a Venezia ha fatto una buona partita e si sta adattando pian piano ai carichi di lavoro ed al campionato. Cuadrado terzino? Può giocare sia lì che da ala, dipenderà dalle condizioni di De Sciglio che ha giocato due partite di fila”.