Il presidente della Juventus, Andrea Agnelli, è risultato positivo al Covid. Ad annunciarlo fonti interne al club bianconero: la notizia segue di pochi giorni quella riguardante il vicepresidente Nedved, altrettanto contagiato dal virus.

Agnelli non sarà quindi allo Stadio San Siro di Milano questo mercoledì per la Supercoppa Italiana che vedrà la Juve in campo contro l’Inter. Regolarmente vaccinato, è asintomatico ed in isolamento: non ha avuto contatti con il gruppo squadra di recente.