È ufficiale, Cristiano Ronaldo dice addio alla Juve e diventa un nuovo giocatore del Manchester United.

CR7 ha accettato un biennale da circa 30 milioni a stagione. Alla Juve vanno 25 milioni. Ora tocca pensare a un sostituto. Ci sono due nomi: Moise Kean e Icardi.

LA GIORNATA E LA FUGA DA TORINO

L’armadietto era stato svuotato ieri, subito dopo l’incontro tra l’agente Jorge Mendes e la dirigenza bianconera. Oggi, invece, è stato il momento dei saluti. Cristiano Ronaldo è arrivato puntuale alla Continassa, di buon mattino, ma non per allenarsi: per salutare un’ultima volta la squadra.

L’ultimo incontro con i compagni, una sorta di rendez-vous prima del definitivo commiato. Una quarantina di minuti in tutto, in cui il portoghese ha salutato i compagni, lo staff, spiegando che non avrebbe messo più piede nel centro sportivo bianconero.

Poi ha lasciato Torino a bordo del suo jet privato. Sembrava fatta col City, prima del clamoroso ritorno al Manchester United.

IL SALUTO SU INSTAGRAM

“Lascio il più grande club in Italia: ho dato tutto alla Juve e amerò sempre Torino”. Questo il saluto di CR7 alla Vecchia Signora attraverso il suo profilo Instagram.