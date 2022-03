Just The Woman I Am e tanto altro: le iniziative della Festa della Donna

Unione dei genitori italiani contro il tumore dei bambini (Ugi), Associazione per la prevenzione e la cura dei tumori, Federazione malattie rare infantili, Fondazione Ospedale infantile Regina Margherita (Forma), Associazione ammalati reumatici autoimmuni, Associazione italiana per la donazione di organi (Aido), Ricominciare a vivere (R.A.Vi.), Gruppo assistenza donne operate al seno (Gados), Mettiamoci le tette, più la Croce Verde Torino che assicura la prima assistenza. Sono solo alcune delle associazioni che avranno un loro stand in piazza San Carlo in occasione della Just The Woman I Am, l’evento organizzato dal Cus Torino in collaborazione con Politecnico e Università, che dal 2014 raccoglie fondi per la ricerca universitaria sul cancro attraverso una corsa/camminata di 5km (quest’anno ancora virtuale) e iniziative collaterali che promuovono la prevenzione, i corretti stili di vita, l’inclusione e la parità di genere. Appuntamento domenica 6 marzo nel Villaggio della Prevenzione, che sarà aperto a tutti. Tante le iniziative organizzate dalle associazioni di volontariato in concomitanza con la Festa della Donna. L’associazione V.i.t.a. (Vivere il tumore attivamente) mette in scena il reading-spettacolo “Le voci delle emozioni – Parole e musica, frammenti di vita”, martedì 8 marzo alle 21 al Circolo polisportivo di Montaldo Torinese. L’obiettivo è far riflettere sulla storia delle donne. Sempre l’8 marzo, alle ore 10.30, Amico Libro invita alla mostra “Torino e le donne. Piccole e grandi storie dal Medioevo a oggi”, presso l’Archivio storico. Le 250 fotografie e documenti illustrano le battaglie politiche e sociali, ma anche le donne nell’arte e nella letteratura, nella famiglia e nella scuola, nello sport e nello spettacolo, saranno visitate anche dalle socie di Moica Piemonte, nella giornata di giovedì 10 marzo. Sabato 5 marzo, invece, inaugura a Palazzo Opesso a Chieri la mostra ChieRI_ART, organizzata dall’associazione MU.S.E. (Multicultura, solidarietà, emancipazione attraverso l’arte) e dedicata al riciclo artistico e creativo, con 23 artisti con oltre 30 opere esposte.