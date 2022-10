Juric: «Vai, Pellegri. Nuovo inizio per lui»

Delusione e amarezza post-derby, gioia e ottimismo dopo la Coppa Italia di martedì sera all’Olimpico “Grande Torino”: la vittoria contro il Cittadella ha rappresentato una sorta di ripartenza non solo per il Toro, ma anche per lo stesso Ivan Juric.

«La sera dopo la sconfitta contro la Juventus ero depresso, all’indomani ero solo più mezzo depresso, il giorno dopo ancora magari insultavo di nuovo tutti» l’excursus di emozioni provate dal croato tra sabato sera e mercoledì notte. «Ero incaz… prima di tutto con me stesso perché non riesco a dare quello che vorrei, poi con tutti gli altri e cerco i colpevoli per provare a migliorare e risolvere le cose, ma non mi dovete prendere troppo sul serio» ha ancora aggiunto il croato, provando così a scacciare le malelingue di chi già lo immaginava lontano da Torino e dal Toro.

Non ci pensa minimamente a gettare la spugna, anche se a giugno verranno fatte nuove valutazioni e riflessioni: mancano ancora otto mesi al termine della stagione, di tempo ce n’è a sufficienza e ne passerà di acqua sotto i ponti prima di valutare il proprio futuro. Intanto, Juric è immerso nell’avventura in granata e cerca in Pietro Pellegri i gol per ripartire anche in campionato. «Speriamo che questo sia un nuovo inizio per lui» il messaggio dell’allenatore per il suo attaccante, in rete per la seconda volta in due gare di coppa Italia. «Ha sofferto tanto per queste cicatrici che non gli permettono di lavorare con continuità, ma mi auguro che il gol gli restituisca sicurezze ed entusiasmo» ha ancora aggiunto Juric sul classe 2001. E lui, adesso, si candida anche per Udine: «Lavoro sempre al massimo e vorrei trovare continuità – le parole di Pellegri – e ho un bel rapporto con il mister, è per questo che sono andato ad abbracciarlo: mi è dispiaciuto trascorrere questo periodo senza vittorie perché ci alleniamo bene, ora però ho davvero bisogno di trovare minuti». Sanabria rimane acciaccato per un fastidio al polpaccio che continua a tormentarlo, alla Dacia Arena si va verso la conferma dell’ex Monaco. Il prossimo obiettivo è ritrovare il gol anche in campionato: l’ultima firma in granata risale allo scorso 16 aprile, c’è assoluto bisogno di aggiornare le statistiche personali. E anche quelle di squadra, dal momento che il Toro non trova i tre punti dall’1-0 contro il Lecce del 5 settembre.