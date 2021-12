Juric: «Tudor un fratello ma oggi voglio batterlo: così i tifosi torneranno»

Oggi arriva la sua ex squadra, praticamente la sua creatura. «Ho vissuto il capitolo più bello della mia vita, ringrazio tutto l’ambiente perché è stato magnifico» dice Ivan Juric a proposito del suo passato a Verona, sponda Hellas. «Il direttore D’Amico era come un fratello, il patron Setti è un presidente straordinario – gli elogi del tecnico del Torino ai vertici societari gialloblù – e li ringrazierò per tutta la vita: stando dentro del budget, ci abbiamo messo amore e passione e siamo partiti da zero arrivando a costruire qualcosa di fantastico». Dalla zona retrocessione alla zona Europa, ora i veneti possono permettersi di sognare in grande: lo stesso percorso fatto con il Verona, Juric vorrebbe rifarlo con il club granata. «So benissimo cosa bisogna fare, ma dipende se si vogliono condividere le cose con me – la posizione del tecnico – e se a Verona mi è stato permesso fin da subito, qui dobbiamo conoscerci meglio: con D’Amico avevo un rapporto strettissimo, con Vagnati vorrei creare lo stesso per il bene di tutta la società». Sul campo, intanto, sarà tutta un’altra storia.

Juric, se potesse tornare indietro rifarebbe le stesse scelte di formazione di giovedì?

«Assolutamente sì. Tutti i miei giocatori danno il massimo, inoltre abbiamo tante gare vicine: la squadra era fatta di gente esperta e non da ragazzini della Primavera. Le ripeterei anche se giocassimo domani, e poi non si danno sentenze dopo una partita. Qualcuno è andato meglio e altri peggio, ho le idee chiare da agosto e contro il Verona dovremo mettere tutta un’altra intensità»

Bremer ce la farà? Chi partirà titolare?

«Ha fatto grandi passi in avanti come Djidji, faremo altre verifiche per entrambi. E comunque abbiamo più di un giocatore insostituibile, Pobega è uno di questi. Sanabria? Deve avere sempre questa carica agonista e la voglia di lottare, è un giocatore meno di potenza e uno contro uno ma ti fa giocare bene. Ha fatto una prestazione molto convincente contro il Bologna, mi auguro che continui così. Se ha avuto così tante occasioni, vuol dire che si muove bene»

Che partita si aspetta?

«Il Verona gioca come giochiamo noi. Sono curioso di vedere se ci siamo avvicinati a loro, so quanti sacrifici hanno fatto per arrivare a questo livello in due anni e mezzo. Il calcio è cambiato, qualche giocatore non può più partecipare. Sarà una gara tosta con tanti duelli individuali alla ricerca dello spazio, il Verona fa qualche cosa in maniera più fluida rispetto a noi. Sarà una partita dinamica contro Tudor che è mio fratello».

Sarà l’ultima sfida casalinga del 2021: cosa si sente di dire ai tifosi?

«Mi piacerebbe uno stadio più pieno e con maggiore entusiasmo, magari con le prestazioni riusciamo a coinvolgere di più. Il Verona fa 15-20 mila spettatori, noi arriviamo a sei o sette: ci sono le scorie del passato e ci vuole di più per far tornare i tifosi allo stadio. Intanto ringrazio quelli che vengono perché ci danno sostegno, ma non c’è l’entusiasmo che avevo a Verona».