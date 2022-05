Juric: “Toro in costruzione, dobbiamo migliorare tanto. Belotti? A giorni sapremo”

Penultima gara di campionato per il Torino di Ivan Juric, domani in campo al Bentegodi di Verona da grande ex della sfida. Il tecnico ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dell’incontro.

SUL RITORNO A VERONA

“E’ un piacere ritrovare giocatori e tutto l’ambiente. A Verona ho vissuto due anni intensi, ci ho messo tanto cuore. Poi era arrivato il momento di cambiare. E’ stato bellissimo costruire tutto quello che abbiamo costruito, c’è un grande spirito che riconosco ancora oggi nella gestione di Tudor. Hanno fatto una grande stagione”.

SUL SUO TORO

“Sono molto felice qui, anche se mi devo adattare a certe dinamiche, ma fa parte della vita. Abbiamo fatto tanti passi in avanti, lavorato bene e messo le basi per il futuro. Ma va migliorato tutto. Siamo una squadra in costruzione, vediamo se riusciamo a fare un gruppo forte. Dobbiamo lavorare e migliorare tanto”.

SU BELOTTI

“Nei prossimi giorni si saprà tutto”.

SULLA SQUADRA

“Bremer non ci sarà per queste due partite, Singo si è operato per anticipare i tempi in vista della prossima stagione. Entrambi hanno giocato con problemi, mi hanno dato grandi risposte a livello di sofferenza. Domani mi aspetto una gara difficile, serve una prestazione importante. Giocherà Zima, mancano anche Buongiorno e forse Pellegri”.